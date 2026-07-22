Учительница химии из Хабаровска подготовила сразу троих стобалльников ЕГЭ

Сразу три выпускника школы № 12 в Хабаровске получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по химии. Всего в городе такой результат показали семь человек, сообщил в своём Telegram-канале мэр Сергей Кравчук.
Всех троих стобалльников подготовила учитель химии Оксана Хахерина. Экзамен по её предмету сдавали десять выпускников, при этом ещё пятеро набрали более 90 баллов.
Таким образом, восемь из десяти учеников педагога получили высокие результаты. Глава города отметил, что успех стал итогом большой совместной работы преподавателя и школьников.
«Благодаря нашим педагогам Хабаровск традиционно считается одним из лучших образовательных центров в стране, и этот уровень подтверждают блестящие результаты выпускников», — написал мэр.
В нынешнем году в Хабаровске насчитывается 23 стобалльника по разным предметам. Кроме того, выпускники города получили рекордные 107 результатов выше 90 баллов.