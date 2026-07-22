Хабаровчанин потерял 50 тысяч при поиске работы в Китае

В Железнодорожном районе Хабаровска 35-летний мужчина перевёл деньги мошенникам, обещавшим помочь с трудоустройством за границей. Соискатель лишился около 50 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
В феврале мужчина просматривал вакансии на одном из сайтов и оставил заявку. Позже с ним связалась в мессенджере девушка с британского номера, представилась менеджером иностранной рекрутинговой компании и предложила работу в Китае.
Хабаровчанина попросили оплатить подбор вакансий, подготовку документов и визовую поддержку. Деньги он переводил по указанным номерам телефонов, после чего несколько месяцев ждал ответа, однако «менеджер» перестала выходить на связь, а её номер оказался заблокирован.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За мошенничество с причинением значительного ущерба предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.