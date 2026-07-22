Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА может наложить бессрочный трансферный бан на все российские клубы

ФИФА может наложить бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов на все профессиональные команды России. Такой сценарий озвучил инсайдер Иван Карпов.

Источник: Life.ru

Ранее международная федерация официально объявила о санкциях в отношении грозненского «Ахмата». Клуб лишился права дозаявлять игроков из-за невыполненных солидарных выплат.

Механизм расчётов изменился в конце 2022 года. Тогда во Франции появилась клиринговая структура ФИФА, через которую обязали проводить все подобные транзакции. Обязательное условие для работы с ней — наличие счёта в европейском банке.

Грозненцы пытались открыть его, но регулярно получали отказы. Как следствие, средства до прежних клубов футболистов не дошли. В итоге на «Ахмат» наложили трансферный бан.

По данным источника, теперь аналогичная угроза нависла над всеми представителями РПЛ и ФНЛ. Утверждается, что ни у кого из них нет нужных счетов уже почти четыре года. Весь этот период обязательные солидарные выплаты никому не перечислялась.

Ситуацию усугубляют набежавшие пени. Карпов подчеркнул: раньше выплаты уходили напрямую получателям, однако теперь схема полностью зависит от французского посредника.

По сведениям инсайдера, Российский футбольный союз в курсе проблемы. На прошлой неделе представители РФС заверили членов Премьер-лиги, что предпримут попытку урегулировать вопрос с ФИФА.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше