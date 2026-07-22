Турист из Саудовской Аравии погиб, упав в реку во время фотосъемки в Турции

Две туристки упали со скалы Желтый Камень в селе Кын в Пермском крае. Девушки пытались сделать эффектное фото. Одна из них погибла, вторая находится в реанимации, сообщили в администрации округа. К сожалению, подобные случаи нередки: в погоне за красивым снимком туристы не всегда соблюдают правила безопасности. Истории снимков, приведших к трагедии в 2026 году, — в материале «Вечерней Москвы».