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Турист из Саудовской Аравии погиб, упав в реку во время фотосъемки в Турции

Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку во время фотосъемки в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции, его брат спасен. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает агентство DHA.

Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку во время фотосъемки в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции, его брат спасен. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает агентство DHA.

— Гражданин Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби упал в реку во время фотографирования. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь ему, однако обоих унесло течением, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером во вторник в районе Демиркапы округа Чайкара, куда семья приехала на отдых. Очевидцы вызвали AFAD, медиков и жандармерию.

Омара Альхарби удалось спасти благодаря находившимся поблизости людям. Врачи констатировали смерть 39-летнего Абдулазиза Альхарби. Тело направлено в Институт судебной медицины для вскрытия. Состояние спасенного брата оценивается как хорошее. Момент происшествия сняли очевидцы на мобильный телефон.

Две туристки упали со скалы Желтый Камень в селе Кын в Пермском крае. Девушки пытались сделать эффектное фото. Одна из них погибла, вторая находится в реанимации, сообщили в администрации округа. К сожалению, подобные случаи нередки: в погоне за красивым снимком туристы не всегда соблюдают правила безопасности. Истории снимков, приведших к трагедии в 2026 году, — в материале «Вечерней Москвы».