В Красноярске пройдет международный форум коренных народов

В Красноярске с 13 по 16 августа пройдет Международный форум коренных народов. Его участниками станут представители 13 зарубежных стран и 27 регионов России, сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.
Главная тема форума в этом году: «Коренные народы в контексте биоразнообразия и климата». На площадке обсудят сохранение природы, адаптацию к изменениям климата, развитие законодательства и использование традиционных знаний коренных народов в современных природоохранных практиках.
В Красноярск приедут представители органов власти, эксперты, общественники, бизнес и представители коренных народов. Среди участников заявлены полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и сенатор РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов.
В программе форума запланированы пленарное заседание, тематические дискуссии, экспертный семинар по традиционным знаниям и совещание по подготовке к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Также участники обсудят законодательные инициативы по защите прав коренных малочисленных народов.
«Форум проводится в период подготовки обновленной стратегии России в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в разработке которой участвуют коренные малочисленные народы. Площадка позволит обсудить ключевые положения документа и выработать совместные рекомендации», — отметил руководитель агентства Антон Нарчуганов.
Кроме деловой программы, в дни форума пройдут Международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира», V Межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Сибирский аргиш» и выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России — 2026». Гостей ждут мастер-классы и выступления творческих коллективов.