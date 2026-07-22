Госдолг 16 стран Евросоюза побил исторический максимум

Госдолг побил исторический рекорд сразу в 16 странах-членах Евросоюза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные евростата.
Сообщается, что общий для 27 входящих в ЕС стран объём госдолга за первый квартал вырос до 15,705 триллиона евро — максимального уровня с 1994 года.
При этом самый высокий объем госдолга имеют Франция, Италия и Германия. В этих странах госдолг составляет 3,536 триллиона, 3,158 триллиона и 2,902 триллиона евро соответственно.
Напомним, в марте госдолг США впервые превысил отметку в 39 триллионов долларов.
Тем временем внешний госдолг России сократился до 54,9 млрд рублей по итогам мая.
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