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Госдолг 16 стран Евросоюза побил исторический максимум

Самый высокий госдолг наблюдается во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Госдолг побил исторический рекорд сразу в 16 странах-членах Евросоюза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные евростата.

Сообщается, что общий для 27 входящих в ЕС стран объём госдолга за первый квартал вырос до 15,705 триллиона евро — максимального уровня с 1994 года.

При этом самый высокий объем госдолга имеют Франция, Италия и Германия. В этих странах госдолг составляет 3,536 триллиона, 3,158 триллиона и 2,902 триллиона евро соответственно.

Также исторического максимума по итогам первого квартала 2026 года достиг госдолг в Испании, Бельгии, Австрии, Финляндии, Румынии, Венгрии. Словакия, Хорватия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта и Эстония столкнулись с аналогичной проблемой.

Напомним, в марте госдолг США впервые превысил отметку в 39 триллионов долларов.

Тем временем внешний госдолг России сократился до 54,9 млрд рублей по итогам мая.

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