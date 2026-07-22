Госдолг 16 стран Евросоюза достиг рекордного уровня в I квартале

А ранее глава Службы по делам о неплатёжеспособности Эстонии Сигне Виймсалу предупредила, что быстрый рост числа банкротств компаний и частных лиц может угрожать внутренней безопасности страны. По её словам, масштабная неплатёжеспособность может привести к экономической, социальной и институциональной нестабильности. В первые шесть месяцев текущего года кредиторы потеряли более 50 млн евро из-за банкротства 126 компаний, у которых не было имущества.