Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдолг 16 стран Евросоюза достиг рекордного уровня в I квартале

За первый квартал сразу 16 стран Евросоюза увеличили государственный долг до рекордных значений. Одновременно обновился максимум и по всему объединению: совокупная задолженность 27 государств выросла на 327,3 миллиарда евро, достигнув 15,705 триллиона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Источник: Life.ru

Крупнейший объём обязательств сохраняется у Франции — 3,346 триллиона евро. Следом идут Италия с 3,158 триллиона и Германия, где показатель увеличился до 2,902 триллиона евро. Для всех трёх стран это самые высокие значения за всю историю наблюдений. Новые максимумы также зафиксированы в Финляндии, Румынии и Венгрии. Государственный долг этих стран достиг 255,139 миллиарда, 229,427 миллиарда и 179,199 миллиарда евро соответственно.

Рекордные показатели также зарегистрированы в Словакии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Латвии, Мальте и Эстонии. Евростат публикует статистику с 1994 года, и нынешний объём задолженности ЕС стал самым высоким за весь период наблюдений.

А ранее глава Службы по делам о неплатёжеспособности Эстонии Сигне Виймсалу предупредила, что быстрый рост числа банкротств компаний и частных лиц может угрожать внутренней безопасности страны. По её словам, масштабная неплатёжеспособность может привести к экономической, социальной и институциональной нестабильности. В первые шесть месяцев текущего года кредиторы потеряли более 50 млн евро из-за банкротства 126 компаний, у которых не было имущества.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше