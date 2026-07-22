Роспотребнадзор запросил у Турции данные о вирусе Коксаки у туристов

Вирус Коксаки — высокозаразный РНК-содержащий энтеровирус, распространённый преимущественно среди детей и вызывающий сезонные вспышки. Он делится на тип А (герпангина, сыпь на кистях и стопах) и тип В (поражения сердца и внутренних органов). Передаётся в основном фекально-оральным путём, специфического лечения нет, применяется симптоматическая терапия, а главная опасность заключается в риске неврологических осложнений, таких как серозный менингит.