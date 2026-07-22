Управляющий ресторана в Магадане присвоил 725 тысяч рублей за новогодние банкеты

В Магадане завершено расследование уголовного дела о присвоении денег с использованием служебного положения. Следователи ОМВД России по городу Магадану установили, что 31-летний местный житель, работая управляющим ресторана, похитил у клиентов и собственника заведения почти 725 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, преступления совершались в октябре прошлого года. Фигурант, занимавший должность управляющего одного из ресторанов областного центра, принимал от граждан предоплату за организацию новогодних банкетов. При этом мужчина выдавал клиентам квитанции, которые самостоятельно скачал из интернета и распечатал. Бланки были поддельными, а полученные наличные деньги управляющий не вносил в кассу заведения, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Как выяснило следствие, таким образом злоумышленник обманул восемь человек. Кроме того, фигурант присвоил суточную выручку организации общественного питания. В результате этих махинаций пострадал не только собственник ресторана, но и заказчики корпоративов, которые остались без оплаченных услуг.
Общая сумма материального ущерба составила почти 725 тысяч рублей. Однако в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он возместил все финансовые потери пострадавшим в полном объёме.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения). В настоящее время материалы направлены прокурору Магаданской области для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет передано в суд.
В Управлении МВД России по Магаданской области отметили, что подобные случаи мошенничества в сфере общественного питания встречаются нередко. Гражданам рекомендуют при оплате крупных заказов проверять подлинность кассовых документов и требовать официальные чеки.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru