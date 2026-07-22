Управляющий ресторана в Магадане присвоил 725 тысяч рублей за новогодние банкеты

По версии следствия, преступления совершались в октябре прошлого года. Фигурант, занимавший должность управляющего одного из ресторанов областного центра, принимал от граждан предоплату за организацию новогодних банкетов. При этом мужчина выдавал клиентам квитанции, которые самостоятельно скачал из интернета и распечатал. Бланки были поддельными, а полученные наличные деньги управляющий не вносил в кассу заведения, распоряжаясь ими по своему усмотрению.