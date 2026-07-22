Свыше 5 тысяч бюджетных мест открыты в вузах Хабаровского края в этом году

В регионе продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Свои двери перед абитуриентами распахнули 16 местных вузов. В общей сложности в них предусмотрены 5 695 бюджетных мест. В основном бесплатные места есть на инженерно-технических и педагогических специальностях, которые сегодня больше всего востребованы в Хабаровском крае. Кроме того, для участников СВО и членов их семей действует отдельная квота — им отданы 10% бюджетных мест. Добавим, что подать документы можно одновременно максимум в пять вузов и на пять различных специальностей.