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Свыше 5 тысяч бюджетных мест открыты в вузах Хабаровского края в этом году

В регионе продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Свои двери перед абитуриентами распахнули 16 местных вузов. В общей сложности в них предусмотрены 5 695 бюджетных мест. В основном бесплатные места есть на инженерно-технических и педагогических специальностях, которые сегодня больше всего востребованы в Хабаровском крае. Кроме того, для участников СВО и членов их семей действует.

В регионе продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения. Свои двери перед абитуриентами распахнули 16 местных вузов. В общей сложности в них предусмотрены 5 695 бюджетных мест. В основном бесплатные места есть на инженерно-технических и педагогических специальностях, которые сегодня больше всего востребованы в Хабаровском крае. Кроме того, для участников СВО и членов их семей действует отдельная квота — им отданы 10% бюджетных мест. Добавим, что подать документы можно одновременно максимум в пять вузов и на пять различных специальностей.