Врачи в Находке спасли беременную женщину с тяжелой формой аппендицита

Во время отдыха в Ливадии беременная жительница Иркутской области почувствовала сильную боль, у нее повысилась температура. Врачи обнаружили у пациентки гнойный аппендицит, требовавший срочной операции. Из-за беременности операция была особенно сложной — увеличенная матка смещала аппендикс и ограничивала возможности для хирургического вмешательства. Специалисты провели малоинвазивную лапароскопическую операцию, успешно удалили воспаленный аппендикс и стабилизировали состояние пациентки. Сегодня женщина чувствует себя хорошо, беременность протекает без осложнений.