Ограничения на полеты ввели в петербургском и еще трех аэропортах

В четырех российских аэропортах ночью 22 июля ввели ограничения на полеты. В том числе, меры затронули петербургскую авиагавань. Пулково не принимает и не отправляет рейсы. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации в «Макс».
Помимо Пулково, меры безопасности усилили также в аэропортах Пскова, Краснодара и Калуги. В петербургской авиагавани ограничения действуют с 03:00.
Калужский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с вечера 21 июля. Воздушные гавани Краснодара и Пскова недоступны для полетов с 2 часов ночи.
Прошлой ночью ограничения вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действовали на фоне беспилотной опасности. Всего за ночь над регионами России сбили 209 украинских дронов. В том числе, беспилотники перехвачены в Московской области.