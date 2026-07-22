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Ограничения на полеты ввели в петербургском и еще трех аэропортах

Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В четырех российских аэропортах ночью 22 июля ввели ограничения на полеты. В том числе, меры затронули петербургскую авиагавань. Пулково не принимает и не отправляет рейсы. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации в «Макс».

Помимо Пулково, меры безопасности усилили также в аэропортах Пскова, Краснодара и Калуги. В петербургской авиагавани ограничения действуют с 03:00.

Калужский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с вечера 21 июля. Воздушные гавани Краснодара и Пскова недоступны для полетов с 2 часов ночи.

Прошлой ночью ограничения вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действовали на фоне беспилотной опасности. Всего за ночь над регионами России сбили 209 украинских дронов. В том числе, беспилотники перехвачены в Московской области.