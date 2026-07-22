Эксперт Тарасова назвала симптомы космической болезни у космонавтов

«Симптомы этого состояния весьма сходны с морской болезнью — головокружение, нарушение ориентации в пространстве, головная боль, нарушение работы внутренних органов (тошнота, избыточное слюноотделение и др.). Основная причина космической болезни — отключение отолитового органа. Этот отдел вестибулярного аппарата на Земле сообщает человеку, как именно расположена его голова относительно вектора силы тяжести. “Молчание” отолитового органа может вступать в конфликт с информацией, поступающей от других рецепторов, в результате чего головной мозг не может правильно спланировать и запустить движения тела», — пояснила исследователь.