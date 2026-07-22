Эксперт Тарасова назвала симптомы космической болезни у космонавтов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Симптомы космической болезни, часто возникающей у людей в первые дни в невесомости, схожи с морской и выступают побочными эффектами начавшейся адаптации организма к перестройке вестибулярного аппарата. Об этом сообщила ТАСС профессор Ольга Тарасова, заведущая кафедрой физиологии и патологии факультета фундаментальной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ им. М. В. Ломоносова.
Синдром адаптации к невесомости, или космическую болезнь, в первые дни полета испытывают до половины космонавтов.
«Симптомы этого состояния весьма сходны с морской болезнью — головокружение, нарушение ориентации в пространстве, головная боль, нарушение работы внутренних органов (тошнота, избыточное слюноотделение и др.). Основная причина космической болезни — отключение отолитового органа. Этот отдел вестибулярного аппарата на Земле сообщает человеку, как именно расположена его голова относительно вектора силы тяжести. “Молчание” отолитового органа может вступать в конфликт с информацией, поступающей от других рецепторов, в результате чего головной мозг не может правильно спланировать и запустить движения тела», — пояснила исследователь.
В подавляющем большинстве случаев космическая болезнь проходит сама по себе.
«Происходит “переоценка” потоков информации от различных рецепторов — вклад вестибулярного аппарата становится меньше, а зрительной системы — более значимым», — пояснила Тарасова.