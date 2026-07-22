Третий паром на Ольхон запустят до 26 июля

Сейчас перевозку машин и пассажиров обеспечивают только два судна — «Ольхонские ворота» и «Дорожник». Третий паром «Семен Батагаев» находится на ремонте с июня, из-за чего время ожидания заметно выросло. Даже в будни на подъезде к переправе скапливаются внушительные пробки. Туристы рассказывают, что хвост из машин тянется до поворота на Сахюрту, а люди стоят по несколько часов. При этом пассажиры маршруток трудностей не испытывают — общественный транспорт пропускают без очереди.