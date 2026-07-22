Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил 35-летнюю женщину в Хабаровск, где ее госпитализировали. Воздушное судно приземлилось примерно в километре от места нахождения пострадавшей, остаток пути спасатели прошли пешком. Пеший подъем занял несколько часов из-за гористой местности и жары. Вместе с участниками тургруппы спасатели донесли на носилках женщину до вертолета и передали врачам. Напомним, туристка получила травму головы во время движения по маршруту в составе зарегистрированной группы в районе имени Полины Осипенко. Источник: МЧС России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18652967733853.mp4
Туристку с травмой головы эвакуировали вертолетом из района имени Полины Осипенко
Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил 35-летнюю женщину в Хабаровск, где ее госпитализировали. Воздушное судно приземлилось примерно в километре от места нахождения пострадавшей, остаток пути спасатели прошли пешком. Пеший подъем занял несколько часов из-за гористой местности и жары. Вместе с участниками тургруппы спасатели донесли на носилках женщину до вертолета и передали врачам. Напомним.
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