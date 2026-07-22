II Российско-Китайский форум состоится в Хабаровске с 4 по 6 сентября

Форум пройдет под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». По замыслу российских властей, Большой Уссурийский остров должен стать одним из главных центров международного сотрудничества во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отметим, что на форуме в Хабаровске будет идти речь о развитии острова и туризма, а также о новых возможностях, которые открываются для трансграничного бизнеса и торговли. Участниками форума станут свыше 3 тысяч представителей бизнеса, власти и креативных индустрий из России и Китая. В рамках форума организуют более 40 площадок, а также деловых, спортивных и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству между Россией и КНР. Также на полях форума состоятся B2B-переговоры, питч-сессии проектов и совещание, посвященное реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».