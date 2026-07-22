Один неловкий поворот: Россиянам рассказали, как обычный гамак может довести до больницы

Чаще всего причина — потеря равновесия, неудачная попытка сесть или встать, а иногда и обычная невнимательность. Падение на вытянутую руку — это один из самых частых механизмов травмы, который встречается в практике травматолога. Потеряв равновесие, человек инстинктивно выставляет руки вперёд, чтобы защитить голову и лицо. В результате можно получить перелом лучевой кости в типичном месте, вывих или повреждение связок. Также случаются повреждения костей запястья, чаще других случается перелом ладьевидной кости или вывих полулунной. Особенно уязвимы при падении дети и пожилые люди.