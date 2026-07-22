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Минздрав России обновит состав аптечек для бригад скорой помощи

Минздрав России обновит перечень лекарств и медицинских изделий, которые используют бригады скорой помощи.

Минздрав России обновит перечень лекарств и медицинских изделий, которые используют бригады скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Согласно проекту, в общепрофильную укладку для оказания скорой медицинской помощи добавят препарат «Эсмолол». Его применяют при нарушениях сердечного ритма и других состояниях, требующих быстрого контроля работы сердца.

Также медики смогут использовать как общепрофильные, так и специализированные укладки с перевязочными средствами на основе каолина. Такие материалы применяют для остановки кровотечений.

В документе отмечается, что требования к наборам подготовили с учетом мнения профессионального медицинского сообщества и опыта практического применения препаратов и медицинских изделий.

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.