Минздрав России обновит состав аптечек для бригад скорой помощи

Минздрав России обновит перечень лекарств и медицинских изделий, которые используют бригады скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно проекту, в общепрофильную укладку для оказания скорой медицинской помощи добавят препарат «Эсмолол». Его применяют при нарушениях сердечного ритма и других состояниях, требующих быстрого контроля работы сердца.
Также медики смогут использовать как общепрофильные, так и специализированные укладки с перевязочными средствами на основе каолина. Такие материалы применяют для остановки кровотечений.
В документе отмечается, что требования к наборам подготовили с учетом мнения профессионального медицинского сообщества и опыта практического применения препаратов и медицинских изделий.
Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.