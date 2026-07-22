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Трамп хочет продолжить конфликт с Ираном

Politico: Трамп готов идти на политический риск ради конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп готов пойти на политический риск ради продолжения конфликта с Ираном. К такому выводу пришли аналитики издания Politico.

Конфликт с Ираном в публикации называют непопулярным и затратным. В то же время авторы указывают на огромный запрос вашингтонской администрации Конгрессу на оборонные нужды как на показатель того, что Трамп намерен продолжать конфликт.

«Он хочет быть уверен в том, что у США имеется более чем достаточно возможностей для проведения любых операций в будущем», — сказал изданию источник, пожелавший сохранить анонимность.

При этом бывший посол США в Ираке и Турции Джеймс Джеффри, работавший также спецпредставителем США по Сирии, считает, что у Трампа «нет выбора», кроме продолжения иранского конфликта.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «многократным возмездием» за каждого убитого в ходе конфликта американского солдата.

Тем временем иранские военные пообещали дать жесткий ответ Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам.

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