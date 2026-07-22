В озере Вероника под воду ушёл автомобиль с человеком внутри

В Еврейской автономной области спасатели проверяют сообщение о возможном происшествии на воде. Информация о том, что в одном из водоёмов Биробиджанского района под воду ушёл автомобиль с водителем внутри, поступила в службу спасения МЧС ЕАО. На место выехали подразделения спасателей и оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Событие произошло в районе села Раздольное, на озере Вероника. По словам очевидцев, они видели, как машина скрылась под водой. Оперативная группа МЧС незамедлительно прибыла на указанное место для проверки информации.
Руководитель оперативной группы Главного управления МЧС России по ЕАО Александр Сидякин рассказал о первых результатах работы на месте.
— Спасатели МЧС установили, что глубина в указанном очевидцами месте превышает 5 метров, — сообщил Александр Сидякин. — В настоящий момент оперативной группой ведётся проверка информации о нахождении под водой автомобиля с водителем внутри.
Спасатели обследуют акваторию озера с помощью специального оборудования. Водолазные работы пока не проводились из-за большой глубины и необходимости точного определения места нахождения объекта. К поискам привлечены сотрудники полиции, которые устанавливают личность возможного владельца машины.
В региональном управлении МЧС напоминают жителям и гостям Еврейской автономной области о строгом соблюдении правил безопасности на водных объектах. Съезжать на автомобиле к водоёмам без твёрдого покрытия рискованно: дно может оказаться илистым, а глубина — значительно больше, чем кажется на первый взгляд.
Информация о происшествии продолжает уточняться. Следите за дальнейшими сообщениями официальных органов.
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