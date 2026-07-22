В озере Вероника под воду ушёл автомобиль с человеком внутри

В Еврейской автономной области спасатели проверяют сообщение о возможном происшествии на воде. Информация о том, что в одном из водоёмов Биробиджанского района под воду ушёл автомобиль с водителем внутри, поступила в службу спасения МЧС ЕАО. На место выехали подразделения спасателей и оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.