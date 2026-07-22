Максим Иванов: «Федеральная поддержка должна превращаться в конкретные объекты»

— В ближайшие годы должна стартовать реализация целого ряда важных инвестиционных проектов, а часть из них уже реализуется. Это позволит развить транспортные сети, создать новые рабочие места, сделать жизнь в Хабаровском крае лучше. Минвостокразвития готово оказывать краю всю необходимую поддержку в этих начинаниях, — сказал Антон Басанский.