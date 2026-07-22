Максим Иванов: «Федеральная поддержка должна превращаться в конкретные объекты»

В Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики состоялось совещание по обсуждению реализующихся и стратегических проектов развития Хабаровского края. Участие в нём приняли статс-секретарь — заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский и депутат Государственной Думы от Хабаровского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди ключевых проектов развития Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других территорий региона — школы, детские сады, общественные пространства и культурно-досуговые учреждения.
— В ближайшие годы должна стартовать реализация целого ряда важных инвестиционных проектов, а часть из них уже реализуется. Это позволит развить транспортные сети, создать новые рабочие места, сделать жизнь в Хабаровском крае лучше. Минвостокразвития готово оказывать краю всю необходимую поддержку в этих начинаниях, — сказал Антон Басанский.
Особый акцент Максим Иванов сделал на строительстве объединённой набережной в Хабаровске, которую реализует по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, и благоустройстве Амурского и Уссурийского бульваров.
В Комсомольске-на-Амуре планируется реконструкция здания Дворца культуры (стоимость объекта — 3,9 млрд рублей, срок реализации — 2028−2030 годы), капитальный ремонт Дома культуры «Строитель» (стоимость объекта — 0,4 млрд рублей, срок реализации — 2025−2026 годы), ремонт фасадов жилых домов в историческом центре, имеющих статус культурного наследия (до 2028 года на эти цели будет направлено 1,8 млрд рублей).
— Главная задача — чтобы федеральная поддержка превращалась в конкретные объекты, которых ждут жители. Это новые школы, благоустроенные общественные пространства, современная набережная. Всё это напрямую влияет на качество жизни людей, — отметил Максим Иванов.
В Хабаровске в 2027 году будет завершено строительство 11 образовательных организаций: школ и детских садов (объём вложений — 15,9 млрд рублей) и пункта пропуска (стоимость объекта — 10,8 млрд рублей). До 2030 года в краевой столице планируется создание межвузовского кампуса, Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей, Дальневосточного художественного музея и ещё шести детских образовательных организаций.
— Работа по сопровождению ключевых проектов Хабаровского края будет продолжена во взаимодействии с федеральными органами власти. Основная цель — ускорить реализацию объектов, которые имеют значение для жителей региона, — подчеркнул Максим Иванов.