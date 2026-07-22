В Хабаровске задержали приморца по делу о мошенничестве на 22 млн рублей

Оперативники из города Находки Приморского края в аэропорту Хабаровска задержали подозреваемого в мошенничестве с доставкой автомобилей из-за границы, сообщает Max-канал УМВД региона.
В полицию Находке поступили жалобы от людей, которые, желая приобрести автомобили, были обмануты и потеряли свои деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска находкинской полиции задержали в аэропорту Хабаровска 26-летнего жителя Приморья при попытке вылететь в Москву. Мужчину доставили в Находку.
Следствие выяснило, что подозреваемый брал на себя обязательство доставить автомобили для клиентов из-за границы, но не выполнял их. От его действий пострадали десять человек, а общий ущерб составил более 22 миллионов рублей.
В следственном управлении отдела МВД России по Находке возбуждены уголовные дела о мошенничестве.