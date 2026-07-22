В Хабаровском крае за сутки произошёл один пожар

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения семь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Ещё два выезда были связаны с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ. Всего на маршрутах в регионе зарегистрировано 12 туристских групп, в которых находились 145 человек, включая 44 ребёнка.