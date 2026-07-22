В Хабаровском крае за сутки произошёл один пожар

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако спасательные службы работали в штатном режиме: подразделения пожарной охраны выезжали на пять техногенных пожаров, один из которых случился в жилом секторе. На водных объектах произошло одно происшествие с гибелью человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен в восьми муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Класс пожарной опасности в лесах по региону оценивается от первого до третьего.
За сутки самый серьёзный пожар произошёл в Комсомольском районе. На Хумминском шоссе в садовом товариществе «Металлург-2» загорелось дощатое строение на территории частного дачного участка. Огонь охватил площадь в 24 квадратных метра. Пожарным потребовался 1 час 20 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.
Трагедия произошла вечером 21 июля на водном объекте в Комсомольске-на-Амуре. В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что в карьере во время купания утонул 47-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения семь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Ещё два выезда были связаны с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ. Всего на маршрутах в регионе зарегистрировано 12 туристских групп, в которых находились 145 человек, включая 44 ребёнка.
В Хабаровске сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +30 до +32 градусов. Спасатели напоминают жителям и гостям края о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и осторожность на водных объектах. Купание в необорудованных местах может быть опасным для жизни.
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