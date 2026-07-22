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В СФ рассказали, планируются ли изменения в ЕГЭ в 2027 году

Нормативные акты с масштабными нововведениями пока не создавались, сообщил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Официальных нормативных актов, которыми предусмотрены какие-либо масштабные изменения в ЕГЭ в 2027 году, нет. Об этом сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

«В настоящее время официальных нормативных актов, закрепляющих масштабные изменения процедуры ЕГЭ на 2027 год, нет: порядок проведения экзамена по-прежнему регулируется приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, а ключевые параметры — сроки, продолжительность, структура КИМ (контрольно-измерительных материалов — прим. ТАСС) — публикуется в демонстрационных версиях контрольных измерительных материалов ближе к концу текущего учебного года», — рассказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос.