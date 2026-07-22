В СФ рассказали, планируются ли изменения в ЕГЭ в 2027 году

«В настоящее время официальных нормативных актов, закрепляющих масштабные изменения процедуры ЕГЭ на 2027 год, нет: порядок проведения экзамена по-прежнему регулируется приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, а ключевые параметры — сроки, продолжительность, структура КИМ (контрольно-измерительных материалов — прим. ТАСС) — публикуется в демонстрационных версиях контрольных измерительных материалов ближе к концу текущего учебного года», — рассказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос.