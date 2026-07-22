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В Толмачёво утром 22 июля задержали шесть рейсов и отменили ещё два

Шесть самолётов задержали на время от пяти минут до двух с половиной часов.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 22 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво изменилось расписание восьми рейсов. По данным онлайн-табло, шесть вылетов и прилётов перенесли, ещё два рейса отменили.

На вылет задерживаются самолёты в Пхукет, Москву и Новокузнецк. Самая продолжительная задержка у рейса на Пхукет: его отправление перенесли с 08:05 на 10:35.

Позже расписания в Новосибирск прибудут самолёты из Москвы, Южно-Сахалинска и Хабаровска. В целом задержки шести рейсов составили от пяти минут до двух с половиной часов.

Кроме того, отменены вылет в Уфу и прибытие самолёта из Братска.

Пассажирам рекомендуется следить за изменениями на онлайн-табло аэропорта.