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Обломки самолета нашли спустя 74 года после крушения

У берегов Пуэрто-Рико были найдены обломки пассажирского самолета Pan Am Clipper Endeavor, который потерпел крушение в 1952 году.

У берегов Пуэрто-Рико были найдены обломки пассажирского самолета Pan Am Clipper Endeavor, который потерпел крушение в 1952 году. Это событие стало важной вехой в истории авиационной безопасности.

21 июля организация Air/Sea Heritage Foundation сообщила о находке обломков самолета Douglas DC-4, разбившегося 11 апреля 1952 года вскоре после взлета из аэропорта Сан-Хуана. На борту находились 69 человек, из которых 52 погибли, а 17 удалось спасти. Причиной катастрофы стал отказ двух двигателей, что вынудило экипаж совершить аварийную посадку на воду.

Обломки были обнаружены 2 июня на глубине около 610 метров с помощью автономного подводного аппарата. Самолет разломился на две части, однако на фюзеляже сохранились логотип Pan Am и название Clipper Endeavor, что подтверждает его идентификацию.

Катастрофа, известная в Пуэрто-Рико как «Трагедия Страстной пятницы», привела к значительным изменениям в авиационной безопасности, включая введение обязательного предполетного инструктажа для пассажиров.

Ранее на Багамах разбился самолет с музыкантами и диджеем.