Обломки самолета нашли спустя 74 года после крушения

21 июля организация Air/Sea Heritage Foundation сообщила о находке обломков самолета Douglas DC-4, разбившегося 11 апреля 1952 года вскоре после взлета из аэропорта Сан-Хуана. На борту находились 69 человек, из которых 52 погибли, а 17 удалось спасти. Причиной катастрофы стал отказ двух двигателей, что вынудило экипаж совершить аварийную посадку на воду.