На реках Хабаровского края из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды

По информации гидрологов, в ближайшие дни на реках региона прогнозируется значительный рост уровня воды. На реке Урми у села Кукан 20−22 июля он может достигнуть отметок 820−850 сантиметров. Это значение находится на границе неблагоприятного явления (850 см), при этом уровень опасного явления составляет 950 сантиметров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В связи с прохождением очень сильных дождей отмечаются также резкие подъемы уровней воды на реке Кур. По предварительным данным, в нижнем течении у села Новокуровка 21−22 июля вода поднимется до 630−650 сантиметров при уровне неблагоприятного явления в 650 сантиметров и опасного — в 740 сантиметров.
Гидрологи предупреждают о риске подтопления пониженных участков местности и придворовых территорий из-за засорения ливневых стоков. Возможен размыв межпоселковых и внутрипоселковых дорог, а также разрушение мостов через малые реки.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает жителей и гостей региона к бдительности и напоминает о необходимости строгого соблюдения мер безопасности в период прохождения паводка.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске из-за паводка на Амуре под воду могут уйти дачные участки. По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 по 31 июля на реке Амур у краевого центра ожидается подъем уровня воды до отметок 350−400 сантиметров. Критической для города считается отметка в 450 сантиметров — ее достижение классифицируется как неблагоприятное гидрологическое явление.