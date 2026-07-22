На реках Хабаровского края из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске из-за паводка на Амуре под воду могут уйти дачные участки. По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 по 31 июля на реке Амур у краевого центра ожидается подъем уровня воды до отметок 350−400 сантиметров. Критической для города считается отметка в 450 сантиметров — ее достижение классифицируется как неблагоприятное гидрологическое явление.