Россия и Китай взаимо продлили безвизовый режим до 2027 года

— Россияне смогут неоднократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима, так как ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Кроме того, требования к безвизовому въезду для несовершеннолетних такие же, как и для взрослых, — уточняет «Парламентская газета».