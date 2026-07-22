Россия и Китай взаимо продлили безвизовый режим до 2027 года

Россияне смогут и дальше посещать Китай без визы, в связи с продлением властями КНР данного режима до 31 декабря 2027 года. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», безвизовый режим позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления визы в рамках транзита, туристических, бизнес-целей, для посещения родственников и друзей, участия в обменных программах.
— Россияне смогут неоднократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима, так как ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Кроме того, требования к безвизовому въезду для несовершеннолетних такие же, как и для взрослых, — уточняет «Парламентская газета».
Раннее также и Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором сообщается, что для граждан Китая право безвизового въезда в Россию продлено до 31 декабря 2027 года.