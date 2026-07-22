Алексей Учитель анонсировал фильм с Дмитриенко и Пересильд

Учитель отметил, что идея фильма принадлежит его старшему сыну. Тот предложил сделать современную версию картины «Прогулка» с участием звёздной пары. Режиссёр пояснил, что проект пока находится в самом начале пути. Также постановщик высказался об отношениях дочери с Дмитриенко. Он заявил, что надеется на их долгосрочность. Учитель хочет, чтобы роман пары продлился как можно дольше.