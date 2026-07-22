В ГД предложили оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

По словам вице-спикера Госдумы, именно первые часы и дни после совершения мошенничества нередко определяют возможность вернуть похищенные средства, своевременно обратиться в правоохранительные органы, оспорить незаконные сделки и защитить свои права, однако далеко не каждый пенсионер может позволить себе услуги квалифицированного юриста.