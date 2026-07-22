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В ГД предложили оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам

Чернышов предложил оказывать юрпомощь пострадавшим от мошенников пенсионерам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил бесплатно оказывать юридическую помощь пострадавшим от мошенников пенсионерам.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минюста Константину Чуйченко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон № 324-ФЗ “О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации”, предусмотрев право граждан пенсионного возраста, пострадавших от мошеннических действий, на получение бесплатной юридической помощи независимо от уровня дохода», — сказано в обращении.

Согласно предложению, такая помощь могла бы включать правовое консультирование, подготовку необходимых заявлений и обращений, сопровождение взаимодействия с банками, правоохранительными органами и иными государственными учреждениями, а при необходимости — содействие в защите нарушенных имущественных прав.

По словам вице-спикера Госдумы, именно первые часы и дни после совершения мошенничества нередко определяют возможность вернуть похищенные средства, своевременно обратиться в правоохранительные органы, оспорить незаконные сделки и защитить свои права, однако далеко не каждый пенсионер может позволить себе услуги квалифицированного юриста.

«Убежден, что подобная мера станет важным элементом государственной системы защиты граждан от мошенничества, позволит повысить доступность квалифицированной юридической помощи для наиболее уязвимой категории населения и поможет значительно сократить последствия преступлений», — отметил Чернышов.

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