Красноярцам рассказали, как пережить сезонную аллергию

В период цветения врачи советуют меньше гулять в лесопарковых зонах, не ездить с открытыми окнами в машине, проветривать квартиру вечером или после дождя. Также важно снимать верхнюю одежду в прихожей, промывать нос и глаза, использовать назальные фильтры и соблюдать гипоаллергенную диету. Отдельно специалисты советуют отказаться от курения. Табачный дым может усиливать насморк и слезотечение, а у людей с астмой провоцировать бронхоспазм.