Красноярцам рассказали, как пережить сезонную аллергию

Летом у многих жителей может обостряться поллиноз, или сезонная аллергия на цветение растений. Как распознать заболевание и снизить симптомы, рассказала врач аллерголог-иммунолог Краевой клинической больницы, эксперт Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгения Николаенко.
По статистике, от поллиноза страдают 5−7% населения. Аллергия может проявляться насморком, покраснением и зудом глаз, конъюнктивитом, крапивницей и отеками. Одним из самых опасных осложнений считается бронхиальная астма.
Главный признак сезонной аллергии, по словам специалистов, это повторяемость симптомов. Если насморк, слезотечение или другие проявления возвращаются в одни и те же месяцы каждый год, вероятнее всего, организм реагирует на пыльцу определенных растений.
«Чтобы точно определить аллерген, нужно обратиться к аллергологу-иммунологу. Диагностику проводят вне периода цветения. Оптимальное время для обследования — октябрь. Это позволит провести комплексное обследование без риска системных реакций. Перед приемом важно исключить прием антигистаминных препаратов за неделю до визита. Сама процедура проста: на предплечье наносятся капли аллергенов, и уже через 20 минут мы видим результат», — пояснила Евгения Николаенко.
В период цветения врачи советуют меньше гулять в лесопарковых зонах, не ездить с открытыми окнами в машине, проветривать квартиру вечером или после дождя. Также важно снимать верхнюю одежду в прихожей, промывать нос и глаза, использовать назальные фильтры и соблюдать гипоаллергенную диету. Отдельно специалисты советуют отказаться от курения. Табачный дым может усиливать насморк и слезотечение, а у людей с астмой провоцировать бронхоспазм.
Врачи напоминают, что при поллинозе не стоит заниматься самолечением. Правильно подобранная терапия помогает значительно облегчить состояние и добиться стойкой ремиссии.
(Фото: magnific.com).