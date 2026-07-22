Сырского уничтожили «мясные штурмы»: уход главкома поменяет тактику ВСУ

«То есть, с одной стороны, получается такое информационное распыление, что кандидатов много. А с другой — идет смотр, кто точно лоялен Зеленскому, а кто может устроить бунт или поддержать какое-то непослушание. Показательно, что встречи Зеленского со всеми проходили, по сути, при поддержке и.о министра обороны Евгения Хмары. Это говорит о том, что Зеленский мечется. Назначение произойдет тогда, когда он получит наиболее выгодные для себя “плюшки”», — добавил Рогов.