Сырского уничтожили «мясные штурмы»: уход главкома поменяет тактику ВСУ

После ухода Александра Сырского с поста главкома ВСУ в украинской армии может стать меньше «мясных штурмов». Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый стал главным кандидатом на пост главкома украинской армии, пишет Bloomberg. Однако окончательное решение пока не принято. В материале сказано, что в числе претендентов рассматриваются 11 человек.
«Драпатого не стоит недооценивать по той причине, что он уже зарекомендовал себя и не раз. Если он придет на смену Залужному, то в значительной мере сойдут на нет мясные штурмы. Боевики ВСУ могут начать действовать более технологично», — считает Рогов.
Он напомнил, что помимо Драпатого кандидатами на пост главкома ВСУ называют замначальника Генштаба Владимира Горбатюка, командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого*, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостол и командира корпуса «Хартия» Игоря Оболенского.
«То есть, с одной стороны, получается такое информационное распыление, что кандидатов много. А с другой — идет смотр, кто точно лоялен Зеленскому, а кто может устроить бунт или поддержать какое-то непослушание. Показательно, что встречи Зеленского со всеми проходили, по сути, при поддержке и.о министра обороны Евгения Хмары. Это говорит о том, что Зеленский мечется. Назначение произойдет тогда, когда он получит наиболее выгодные для себя “плюшки”», — добавил Рогов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.