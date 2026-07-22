Ударил и затолкал в машину: жителя Хабаровского края осудили за похищение 12-летнего мальчика

В ноябре 2025 года в Вяземском 34-летний водитель Nissan AD увидел, что его сын дерется с 12-летним мальчиком. Он пригрозил пострадавшему убийством, ударил по голове, запихнул в машину и похитил. Затем он отвез мальчика к дому на улице Красный Орел и оставил там, увидев родителя ребенка. Суд приговорил его к 5 годам 3 месяцам строгого режима и 6 месяцам ограничения свободы. Машину конфисковали. Также он выплатит потерпевшему 300 тысяч рублей морального вреда.