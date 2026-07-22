Сергей Кравчук доложил губернатору о ходе благоустройства микрорайона Березовка

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход благоустройства микрорайона Березовка и доложил губернатору Дмитрию Демешину о выполнении поручений, данных по итогам прямой линии с жителями в марте. К началу нового учебного года в поселке восстановят уличное освещение и отремонтируют дороги.
Глава краевой столицы лично контролирует исполнение задач, поставленных губернатором. «Мы последовательно выполняем поручения, данные по итогам обращений жителей, и держим на особом контроле благоустройство микрорайона Березовка. Для нас важно, чтобы люди чувствовали, что их слышат, а озвученные проблемы решаются в конкретные сроки», — заявил Сергей Кравчук.
По словам мэра, работы по восстановлению освещения уже начались: закуплены новые светодиодные светильники, ведется прокладка кабеля и установка недостающих опор. Оборудование поступит 15 августа. Светильники появятся на улицах Совхозной, Сергеевской, Дальневосточной, Октябрьской, Вятской и других.
«Работы начнем от школы, чтобы к новому учебному году привести в соответствующий вид дорогу, ведущую к ней. Конкурс на ремонт других дорог уже объявлен. Через 2−3 недели подпишем договор с подрядчиком и сразу начнем. До конкурса мы уже провели подготовительные работы: отгрейдировали дороги, засыпали щебенкой», — отметил мэр.
Также в микрорайоне выполнен ряд работ по благоустройству: обновлен памятник «Слава советскому солдату», сделан ямочный ремонт на улице Сергеевской, отсыпана парковка у школы № 2, уложен асфальт на проезде к дому № 10 по улице Ванинской.
Губернатор Дмитрий Демешин, в свою очередь, взял ход работ на личный контроль.