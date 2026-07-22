Сергей Кравчук доложил губернатору о ходе благоустройства микрорайона Березовка

«Работы начнем от школы, чтобы к новому учебному году привести в соответствующий вид дорогу, ведущую к ней. Конкурс на ремонт других дорог уже объявлен. Через 2−3 недели подпишем договор с подрядчиком и сразу начнем. До конкурса мы уже провели подготовительные работы: отгрейдировали дороги, засыпали щебенкой», — отметил мэр.