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В Хабаровском крае главу района имени Лазо наградили за службу в зоне СВО

Медаль «За доблесть в специальной военной операции» ему вручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Глава района имени Лазо Александр Кох получил медаль «За доблесть в специальной военной операции». Награду ему вручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщили в правительстве региона.

Александр Кох добровольцем отправился в зону СВО в составе отряда «БАРС-8 Хабаровск». После выполнения боевых задач он вернулся в район и вновь приступил к обязанностям главы муниципалитета.

«Весь приобретённый опыт буду применять на благо наших жителей», — отметил Александр Кох.

На церемонии также наградили руководителей предприятий, которые помогали военнослужащим. Им вручили медали «За содействие специальной военной операции».

Ранее государственные и региональные награды получили другие представители района и правительства края. В апреле медалью «За отвагу» отметили Михаила Сергиенко, который тогда временно исполнял обязанности главы района имени Лазо.