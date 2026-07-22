В Хабаровском крае главу района имени Лазо наградили за службу в зоне СВО

Глава района имени Лазо Александр Кох получил медаль «За доблесть в специальной военной операции». Награду ему вручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщили в правительстве региона.
Александр Кох добровольцем отправился в зону СВО в составе отряда «БАРС-8 Хабаровск». После выполнения боевых задач он вернулся в район и вновь приступил к обязанностям главы муниципалитета.
«Весь приобретённый опыт буду применять на благо наших жителей», — отметил Александр Кох.
На церемонии также наградили руководителей предприятий, которые помогали военнослужащим. Им вручили медали «За содействие специальной военной операции».
Ранее государственные и региональные награды получили другие представители района и правительства края. В апреле медалью «За отвагу» отметили Михаила Сергиенко, который тогда временно исполнял обязанности главы района имени Лазо.