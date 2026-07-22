Актёр Дмитрий Поднозов будет кремирован

Напомним, Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет. В последние годы артист страдал от онкологического заболевания. В 2025 году у звезды «Тайн следствия» и «Мажора» выявили рак лёгких с метастазами в головной мозг. После этого его коллега Сергей Жигунов обратился к подписчикам и призвал помочь со срочным сбором средств на лечение артиста.