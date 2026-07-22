Уровень воды в двух реках Хабаровского края может достичь неблагоприятных отметок

По прогнозам гидрологов, из-за прошедших ливней уровень воды в нижнем течении реки Кур в районе села Новокуровка сегодня может подняться до 630−650 сантиметров. При этом с 650 сантиметров на этой реке начинается уровень неблагоприятных явлений, а с 740 сантиметров — опасных явлений. Кроме того, уровень воды в реке Урми возле села Кукан сегодня может достичь отметки 820−850 сантиметров, тогда как с 850 сантиметров начинается уровень неблагоприятных явлений, а с 950 сантиметров — опасных явлений. Есть вероятность подтопления низинных участков местности, размыва межпоселковых и сельских дорог, разрушения мостов через малые реки и небольшого подтопления придворовых территорий в местных селах.