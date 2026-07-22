На вулкане Шивелуч зафиксировали новый выброс пепла

На Камчатке на вулкане Шивелуч произошел очередной пепловый выброс. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, столб пепла поднялся на высоту около 7,2 километра над уровнем моря.
Сейсмические приборы зафиксировали активность вулкана утром 22 июля. Новый выброс стал очередным проявлением продолжающейся повышенной активности Шивелуча.
Ранее в тот же день сообщалось о более мощном выбросе, когда пепловое облако достигло высоты около 10 километров. По информации специалистов, пепел также был зафиксирован над поселком Усть-Камчатск.