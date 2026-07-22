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Level Group: 22% россиян диплом оказался нужен только «для галочки»

Наличие образование для пятой части опрошенных стало лишь формальным фильтром при приеме на работу, говорится в исследовании компании.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (22%) признался, что диплом о высшем или среднем специальном образовании был нужен ему только «для галочки» — как формальный фильтр при устройстве на работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования девелоперской компании Level Group, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Каждый пятый россиянин (22%) честно признался, что диплом был нужен ему только “для галочки”, как формальный фильтр при устройстве на работу. О том, что знания оказались сильно оторваны от реальности или устарели, сообщили 7% участников опроса. А у 3% диплом вообще лежит без дела, так как они не работают по специальности», — говорится в сообщении.

HR-директор Level Group Валентина Романова отметила, что хороший диплом дает отличный старт, но ключевую роль в дальнейшем начинает играть исключительно практический бэкграунд и умение человека быстро учиться новому.