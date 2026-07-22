Level Group: 22% россиян диплом оказался нужен только «для галочки»

«Каждый пятый россиянин (22%) честно признался, что диплом был нужен ему только “для галочки”, как формальный фильтр при устройстве на работу. О том, что знания оказались сильно оторваны от реальности или устарели, сообщили 7% участников опроса. А у 3% диплом вообще лежит без дела, так как они не работают по специальности», — говорится в сообщении.