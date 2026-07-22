Трамп предложил президента ФИФА на пост генсека ООН

— Президент Трамп хочет, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал президент ФИФА Джанни Инфантино, — говорится в публикации.
По словам источника, близкого к американскому президенту, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и обладает способностью объединять людей.
Следующий генсек ООН будет избран в этом году. В конце декабря он сменит уходящего в отставку Антониу Гутерриша.
Трамп в понедельник, 20 июля, вышел на поле, чтобы поздравить сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу, и остался стоять там, чтобы попасть на общую фотографию команды. Однако на опубликованных Международной федерацией футбола (ФИФА) американский лидер отсутствует. После того как игроки сборной Испании собрались для традиционного чемпионского фото с трофеем, глава ФИФА Джанни Инфантино попытался увести Дональда Трампа со сцены, но президент оставался на месте.