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Трамп предложил президента ФИФА на пост генсека ООН

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы следующим генеральным секретарем ООН стал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает The New York Post.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы следующим генеральным секретарем ООН стал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает The New York Post.

— Президент Трамп хочет, чтобы следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций стал президент ФИФА Джанни Инфантино, — говорится в публикации.

По словам источника, близкого к американскому президенту, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и обладает способностью объединять людей.

Следующий генсек ООН будет избран в этом году. В конце декабря он сменит уходящего в отставку Антониу Гутерриша.

Трамп в понедельник, 20 июля, вышел на поле, чтобы поздравить сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу, и остался стоять там, чтобы попасть на общую фотографию команды. Однако на опубликованных Международной федерацией футбола (ФИФА) американский лидер отсутствует. После того как игроки сборной Испании собрались для традиционного чемпионского фото с трофеем, глава ФИФА Джанни Инфантино попытался увести Дональда Трампа со сцены, но президент оставался на месте.

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