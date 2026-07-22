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Река Кур может выйти к неблагоприятной отметке в Хабаровском крае

При неблагоприятном уровне вода заливает низкие участки, топит дворы и дороги, а также подмывает мосты.

Уровень воды в реке Кур после сильных дождей продолжает подниматься. У села Новокуровка 21−22 июля он может достигнуть 630−650 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Неблагоприятной для этого участка считается отметка 650 сантиметров, опасной — 740 сантиметров. При таком подъёме вода может выйти на низкие участки, ненадолго затопить дворы и дороги, а также подмыть мосты через малые реки.

Жителям рекомендуют очистить водоотводные канавы и заранее убрать имущество из подвалов. Ценные вещи, технику и мебель лучше перенести на верхние этажи или возвышенные места, а животных вывести из помещений, которым угрожает вода.

В домах на подтапливаемых территориях следует закрыть вентиляционные отверстия в подвалах и укрепить двери и окна нижних этажей. Также стоит подготовить доски и опоры, чтобы при необходимости сделать проходы к жилью и хозяйственным постройкам.

Туристов и рыбаков призвали временно не выходить на реки до улучшения гидрологической обстановки. При угрозе жизни и имуществу необходимо звонить по номеру 112.

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