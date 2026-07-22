Житель Хабаровского края заплатит 40 тысяч за тушение пожара

Суд обязал жителя района имени Лазо возместить расходы на тушение пожара, который произошёл по его вине. Мужчина должен выплатить около 40 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Возгорание произошло в апреле 2024 года в селе Петровичи. Местный житель сжигал сухую траву и нарушил правила безопасности, из-за чего огонь повредил чужое имущество.
Пожар тушили сотрудники 3-го отряда противопожарной службы Хабаровского края. Выезд техники и работа расчётов обошлись региону примерно в 40 тысяч рублей — именно такую сумму прокуратура района имени Лазо потребовала взыскать с виновника пожара.
Суд удовлетворил иск в полном объёме. Исполнение решения остаётся на контроле надзорного ведомства.