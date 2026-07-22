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Житель Хабаровского края заплатит 40 тысяч за тушение пожара

Сельчанин сжигал сухую траву и нарушил правила безопасности, из-за чего огонь повредил чужое имущество.

Суд обязал жителя района имени Лазо возместить расходы на тушение пожара, который произошёл по его вине. Мужчина должен выплатить около 40 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Возгорание произошло в апреле 2024 года в селе Петровичи. Местный житель сжигал сухую траву и нарушил правила безопасности, из-за чего огонь повредил чужое имущество.

Пожар тушили сотрудники 3-го отряда противопожарной службы Хабаровского края. Выезд техники и работа расчётов обошлись региону примерно в 40 тысяч рублей — именно такую сумму прокуратура района имени Лазо потребовала взыскать с виновника пожара.

Суд удовлетворил иск в полном объёме. Исполнение решения остаётся на контроле надзорного ведомства.