Какой праздник в церкви 22 июля

22 июля 2026 года, среда, традиционный постный день для православных христиан. Его посвящают молитвам, ограничив при этом ассортимент блюд. Так как день не попадает в период поста, то ограничения в еде не строгие. Разрешено добавлять в блюда растительное масло. В этот день в церкви вспоминают подвиги преподобных, преподобномучеников и священномучеников, святителей. А кроме того, прославляют иконы Божией Матери: Колочскую (1413) и Кипрскую (Стромынскую). Святые дня 22 июля в церкви чтут память: • Преподобного Гавриила Афонского, настоятеля афонского Ильинского скита (1901). Преподобный Гавриил Афонский, рано оставшись сиротой, отправился паломником по святым местам, что определило его жизненный путь. Приняв постриг на Афоне в Свято-Ильинском скиту, прошел путь от эконома на монастырском корабле до настоятеля скита (с 1887 года). Он активно развивал обитель: Урегулировал земельные споры с местными властями. Организовал сбор пожертвований в России. Построил подворья в Одессе и других городах. Скончался во время поездки по подворьям в 1901 году. Его мощи были обретены в 1994 году. Решение о прославлении преподобного принято на Архиерейском Соборе в 2017 году. • Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского (I). Панкратий жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его родители были родом из Антиохии. Услышав о Спасителе, отец взял юного сына в Иерусалим. Увидев чудеса и услышав проповедь, он уверовал во Христа, как Сына Божия. Он сблизился с учениками Христа, особенно со святым Петром. После Вознесения Господня один из апостолов крестил семью Панкратия в Антиохии. Когда родители скончались, юноша удалился в пещеру Понтийских гор для молитвы. Спустя годы пути святого Петра и будущего епископа пересеклись вновь. Апостол забрал Панкратия с собой, и по прибытии в Киликию (где находился апостол Павел) оба первоверховных апостола рукоположили его во епископа города Тавромении на Сицилии. Святитель неустанно просвещал народ. За один месяц он построил храм, где вскоре окрестил почти всех жителей Тавромении и много лет мирно управлял паствой. Язычники же решили восстать против святителя: напали на него и побили камнями. Так святитель принял мученическую смерть. • Священномученика Кирилла, епископа Гортинского (III—IV). В годы гонений на христиан предстал перед судом за веру. А после чудесного освобождения из темницы, по Божественному повелению он отправился в Рим. Затем был призван видением на Крит. На острове его избрали епископом города Гортины и за годы, что он руководил местной церковью, он многих привел к христианству. Во время очередных гонений старца-епископа вновь судили. Его попытались сжечь заживо, но пламя не причинило ему вреда. Святой продолжал свои проповеди, а сам скорбел, что еще не пострадал за Спасителя, миновал мученического подвига. Властям донесли, что Кирилл продолжает проповедь. Последовал приказ казнить его. Но, услышав смертный приговор, святитель сам преклонил голову под меч, радуясь, что смог пострадать за веру. • Преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра (361—363). Пострадали за веру при императоре-отступнике Юлиане. Египетские отшельники Патермуфий и его ученик Коприй были приведены к царю. Правитель пытался убедить их отречься от веры, но поддался уговорам лишь Коприй. Однако молитвами своего старца он осознал падение, раскаялся и вновь назвал себя христианином. Разгневанный Юлиан приказал жестоко мучить Коприя. Видя это, один из воинов по имени Александр уверовал и был приговорен к сожжению. Сами же святые Патермуфий и Коприй были усечены мечом за твердость в вере. Кроме того, в этот день в церкви почитают Святителя Феодора, епископа Едесского (IX), священномученика Константина пресвитера (1918).