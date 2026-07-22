Бесплатная и анонимная психологическая помощь доступна жителям Хабаровского края

При Краевой клинической психиатрической больнице имени Галанта работает «Телефон доверия» — жители края могут круглосуточно получить бесплатную психологическую помощь. За 2025 год к специалистам обратилось более 13,2 тысяч жителей Хабаровского края. Экстренная и психологическая помощь доступна по телефону: +7 (924)30−71−71. Всероссийский детский телефон доверия по номеру — 8−800−2000−122 или 124 с мобильного телефона. Специалисты оказывают поддержку по разным вопросам, в том числе по семейным и детско-родительским конфликтам, чувству одиночества, трудностям на работе, учебным стрессам, проблемам социальной адаптации и многим другим. «Часто именно беседа с психологом помогает снять остроту переживаний, а в случае необходимости — определить дальнейший план действий. Только он может объективно оценить ситуацию и направить человека к нужному виду помощи — будь то поддержка психолога, работа с психотерапевтом или лечение у врача-психиатра. Наши специалисты всегда готовы оказать помощь. Здесь вас выслушают, поддержат и помогут понять, что делать дальше», — подчеркнула заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Воронкова. Телефон доверия — не только для кризисных ситуаций. Специалисты могут помочь в вопросах отношений, поиска мотивации и многом другом. Стандартная консультация длится до часа, но в экстренных случаях специалисты не заканчивают разговор, пока человек не стабилизируется.