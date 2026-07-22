В Хабаровском крае владельцам трёх кафе получили предостережения за нарушения

В частности, в ходе выездного обследования установлено, что ИП Борисенко Д. Е. в кафе «Веселый папа» в п. Переяславка реализует готовую пищевую продукцию из сырья животного происхождения. При этом предприниматель не зарегистрирован в компонентах ФГИС «ВетИС»: в «Цербер» — как хозяйствующий субъект, а в «Меркурии» не зарегистрирована площадка, на которой ведется деятельность.