В Хабаровском крае владельцам трёх кафе получили предостережения за нарушения

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлены предостережения трём индивидуальным предпринимателям из района имени Лазо Хабаровского края, работающим в сфере общественного питания. Основанием для этого стало отсутствие регистрации во ФГИС «ВетИС», сообщает пресс-служба Управления.
В частности, в ходе выездного обследования установлено, что ИП Борисенко Д. Е. в кафе «Веселый папа» в п. Переяславка реализует готовую пищевую продукцию из сырья животного происхождения. При этом предприниматель не зарегистрирован в компонентах ФГИС «ВетИС»: в «Цербер» — как хозяйствующий субъект, а в «Меркурии» не зарегистрирована площадка, на которой ведется деятельность.
Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на поступающую подконтрольную продукцию животного происхождения не оформляются, прослеживаемость товаров отсутствует. Сырье для приготовления блюд в данное кафе приходит без ВСД, поэтому невозможно установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдаются ли сроки годности, а значит блюда для людей готовятся из продуктов неподтвержденного качества и безопасности.
Аналогичное нарушение выявлено у предпринимателей из п. Хор Леоничева А. А., которому принадлежит киоск «Вкусный перекресток», и Труханова С. О., владельца бара «Пробка». Они также не зарегистрированы во ФГИС «ВетИС», не оформляют сопроводительные документы на поступающую продукцию.
В текущем году Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено 35 предостережений предприятиям общественного питания в Хабаровском крае, допустившим нарушения законодательных требований в области ветеринарии.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что суд в Хабаровске закрыл кафе «За обе щёки». Деятельность точки общепита было приостановлено из-за массового отравления. По результатам проведения эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, среди которых приём продукции без деклараций, ветсправок и маркировки, контакт сырого сырья с готовым, отсутствие горячей воды, качественной уборки, повреждения полов, насекомые в помещении.