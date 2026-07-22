В Федерации отельеров России заявили о росте «потребительского терроризма»

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Рост «потребительского терроризма» и необоснованных жалоб на сервис отмечается в российских отелях. Это проявляется в случаях, когда гости начинают требовать скидку, угрожая тем, что напишут гостинице плохой отзыв, сообщил ТАСС вице-президент Федерации отельеров и рестораторов России Вадим Прасов.
«Отель несколько более бесправен, нежели потребитель. В последние годы, к огромному сожалению, мы замечаем рост “потребительского терроризма”. Бывает, что разные общественные организации защиты прав потребителей обрушиваются с критикой на отели, а количество ситуаций, когда потребитель ставит отель в не самое лучшее положение, тоже велико. Но, с точки зрения законодательства, все решается мирным путем, очень редко доходит до судебных инстанций», — сказал собеседник агентства.
Прасов пояснил, что среди проявлений «потребительского терроризма» — шантаж со стороны клиента отеля о том, что он напишет плохой отзыв, если ему не сделают скидку. Часто в числе претензий со стороны гостей оказывается недостаточная шумоизоляция. При этом эксперт отметил, что если у отеля системные проблемы с уровнем шума, то отселение гостя в другой номер не исправит ситуацию, особенно в высокий сезон, когда большинство номеров заняты.
Еще одной из жалоб постояльцев, по словам Прасова, становится такой субъективный показатель как неприятный запах. Эксперт подчеркнул, что не все запахи службы отеля могут устранить. «Но, по большому счету, в основной массе отелей инженерных служб налажена, поэтому при появлении таких проблем они сразу передаются и быстро исправляются», — сказал он.
Ранее эксперт сообщил ТАСС, что качество еды является самой частой причиной нареканий у постояльцев российских отелей и гостиниц. Также гости обращают внимание на качество уборки и уровень шумоизоляции в номерах.