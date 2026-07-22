В Федерации отельеров России заявили о росте «потребительского терроризма»

Прасов пояснил, что среди проявлений «потребительского терроризма» — шантаж со стороны клиента отеля о том, что он напишет плохой отзыв, если ему не сделают скидку. Часто в числе претензий со стороны гостей оказывается недостаточная шумоизоляция. При этом эксперт отметил, что если у отеля системные проблемы с уровнем шума, то отселение гостя в другой номер не исправит ситуацию, особенно в высокий сезон, когда большинство номеров заняты.