Памятная медаль с Котенком по имени Гав появилась в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 90-летию киностудии «Союзмультфильм» Московский монетный двор выпустил новую коллекционную медаль из серии «Мультфильмы нашего детства». Она посвящена героям анимационного фильма «Котенок по имени Гав».
На аверсе медали изображены главные персонажи мультфильма — Котенок Гав и Щенок Шарик. Изделие изготовлено из мельхиора диаметром 31 мм. Для нанесения цветного изображения использована технология тампопечати, которая обеспечивает высокую детализацию и долговечность рисунка.
Тираж новой медали составил 5 тысяч экземпляров, рассказали в пресс-службе киностудии.
Отметим, серия «Мультфильмы нашего детства» посвящена героям классической отечественной анимации. Ранее в нее вошли памятные медали по мотивам мультфильмов «Маугли», «Приключения Буратино», «Бобик в гостях у Барбоса», «Лягушка-путешественница», «38 попугаев», «Вовка в тридевятом царстве» и «Винни-Пух».