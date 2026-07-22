Памятная медаль с Котенком по имени Гав появилась в России

Отметим, серия «Мультфильмы нашего детства» посвящена героям классической отечественной анимации. Ранее в нее вошли памятные медали по мотивам мультфильмов «Маугли», «Приключения Буратино», «Бобик в гостях у Барбоса», «Лягушка-путешественница», «38 попугаев», «Вовка в тридевятом царстве» и «Винни-Пух».