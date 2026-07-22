Молдавии выставят счет за долги по взносам в СНГ при выходе из организации

Молдавия несколько лет не платила взносы в единый бюджет СНГ, и при выходе из Содружества ей будет выставлен счет по задолженности. Об этом в среду, 22 июля, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
— Молдова не платила несколько лет взносы в единый бюджет СНГ, поэтому эксперты сейчас определили, что она должна компенсировать. Видимо, ей будет предъявлен счет. Не знаю, насколько это реально… Что касается уплаты взносов, то это право Молдовы. Будем надеяться, что они поступят нормально, — сказал он.
15 июля Экономический суд СНГ пояснил, что все государства-члены обязаны перечислять взносы, а неперечисленные считаются задолженностью вне зависимости от участия в работе органов СНГ. Направление уведомления о выходе не освобождает от взыскания долгов, образовавшихся в период членства.
Отношение Молдавии к СНГ изменилось после победы Майи Санду в 2020 году, которая взяла курс на евроинтеграцию и отказалась участвовать в саммитах. В Кишиневе приняли решения о выходе из базовых договоров Содружества, что запустило годичную процедуру. Власти заявляли о желании продолжить участие в отдельных соглашениях. В оппозиции неоднократно выражали несогласие с разрывом. В МИД РФ отмечали, что за этим решением просматривается попытка дистанцироваться от России, передает ТАСС.
21 июля посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, — сотрудники правоохранительных органов остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и сняли с него дипломатические регистрационные знаки.