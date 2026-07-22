Молдавии выставят счет за долги по взносам в СНГ при выходе из организации

Отношение Молдавии к СНГ изменилось после победы Майи Санду в 2020 году, которая взяла курс на евроинтеграцию и отказалась участвовать в саммитах. В Кишиневе приняли решения о выходе из базовых договоров Содружества, что запустило годичную процедуру. Власти заявляли о желании продолжить участие в отдельных соглашениях. В оппозиции неоднократно выражали несогласие с разрывом. В МИД РФ отмечали, что за этим решением просматривается попытка дистанцироваться от России, передает ТАСС.