Гриб предложил давать скидки на услуги ЖКХ неработающим российским пенсионерам

В России предложили ввести скидки на коммунальные услуги для неработающих пенсионеров. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет РИА Новости.
По его мнению, мера должна действовать на федеральном уровне. При этом скидку можно рассчитывать с учетом площади жилья.
«Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — сказал Владислав Гриб.
Особое внимание, по его словам, нужно уделить пожилым людям, которые живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья часто выше, чем у жителей многоквартирных домов. Владислав Гриб считает, что скидки и субсидии помогут пенсионерам оставаться в малых городах и деревнях. Сейчас часть пожилых людей переезжает в крупные города именно из-за высоких расходов на дом и коммунальные услуги.