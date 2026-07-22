Гриб предложил давать скидки на услуги ЖКХ неработающим российским пенсионерам

Особое внимание, по его словам, нужно уделить пожилым людям, которые живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья часто выше, чем у жителей многоквартирных домов. Владислав Гриб считает, что скидки и субсидии помогут пенсионерам оставаться в малых городах и деревнях. Сейчас часть пожилых людей переезжает в крупные города именно из-за высоких расходов на дом и коммунальные услуги.