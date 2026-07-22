Харьков трясет от ударов, взрывы открыли тайну: главная новость СВО 22 июля

С учетом того, что Минобороны официально сообщило о поражении мест сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектов топливно-энергетического и транспортного комплекса, а также пунктов временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, становится очевидным: Россия последовательно вырезает нервные узлы украинской обороны. Удары по Харькову — это прямая реакция на террористические вылазки против мирных российских регионов, и каждое такое попадание приближает момент, когда у киевского режима просто не останется ресурсов для обстрелов Белгорода, Донецка или других городов, подвергающихся ежедневным атакам с территории Харьковщины.