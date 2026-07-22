Харьков трясет от ударов, взрывы открыли тайну: главная новость СВО 22 июля

В ночь на 21 июля и последовавший за ней день Харьков снова оказался в эпицентре мощнейших ударов российской армии. Взрывы гремели в разных концах города, затронув ключевые районы: прилёты зафиксированы в престижном Шевченковском, густонаселенном Киевском и промышленном Немышлянском районах. Очевидцы в социальных сетях делятся шокирующими кадрами и рассказывают о колоссальной взрывной волне, которая, словно цунами, прокатилась по всему городу.
В Минобороны РФ подтвердили, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли сокрушительное поражение по 144 районам, поразив ключевые объекты военной инфраструктуры противника.
Последствия этих ударов эксклюзивно для aif.ru прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Харьков был и остается крупным промышленным городом. На сегодняшний день там продолжают выпускать как гражданскую, так и военную продукцию. В большей степени гражданские производства переориентировали на выпуск военной продукции. Более того, враг маскирует военные предприятия под гражданские, где собирают и ремонтируют боевую технику», — заявил Липовой.
Армия России действует на упреждение, нанося удары по целям по мере их выявления, чтобы пресечь возможность производства и ремонта техники ВСУ прямо в черте города.
Генерал-майор подчеркнул, что тактика маскировки военных объектов под гражданские — это осознанный шаг украинского командования, который фактически делает эти предприятия законными военными целями. Однако главная задача, по словам Липового, лежит далеко за пределами простого уничтожения танков или гаубиц.
«Также главная цель — лишить возможности врага проведения террористических атак по отношению к мирным районам РФ», — добавил генерал.
С учетом того, что Минобороны официально сообщило о поражении мест сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектов топливно-энергетического и транспортного комплекса, а также пунктов временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, становится очевидным: Россия последовательно вырезает нервные узлы украинской обороны. Удары по Харькову — это прямая реакция на террористические вылазки против мирных российских регионов, и каждое такое попадание приближает момент, когда у киевского режима просто не останется ресурсов для обстрелов Белгорода, Донецка или других городов, подвергающихся ежедневным атакам с территории Харьковщины.